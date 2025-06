Lazio, Sarri vuole il ritorno di Peruzzi: la richiesta dopo l'incontro al clinic

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Dall'incontro alla possibilità di lavorare insieme. Sarri e Peruzzi si sono visti ieri al clinic a Castiglione della Pescaia: hanno parlato tanto, soprattutto di futuro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la richiesta del tecnico della Lazio è chiara: vorrebbe di nuovo in società l'ex portiere, che dal 2016 al 2021, ai tempi di Inzaghi, ha ricoperto il ruolo di club manager. "Magari, ma non penso", avrebbe detto in Toscana, come riportato da Il Messaggero. Ma il Comandante è sicuro e vuole averlo accanto nella sua seconda esperienza nella Capitale. Oltre al mercato, in entrata e in uscita, si lavorerà anche su questo fronte.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.