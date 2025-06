Calciomercato Lazio | Fabiani: "Rovella? Dipendesse da noi non andrebbe mai via, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Rovella è finito nel mirino di alcune big, su tutte l'Inter e a tal proposito si è parlato di un possibile scambio con Frattesi. Sull'argomento, per chiarire la situazione, si è espresso il direttore sportivo della Lazio durante la sua ospitata a #nonsolomercato. Queste le parole di Fabiani: "Noi non ci priveremo di nessun calciatore sul quale stiamo costruendo un percorso triennale. Nessuno dei “big” che quest’anno hanno fatto ottime cose è sul mercato. Rovella ha una clausola rescissoria di tot milioni e lì non ci posiamo fare nulla. Dipendesse dalla Lazio Rovella non andrebbe via mai, così come altri giocatori".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE