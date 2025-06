Lazio, Agostinelli: "Cataldi o Belahyane? Scambio che farei". E su Rovella-Frattesi...

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio continua a lavorare in attesa della prossima stagione, in attesa che inizi ufficialmente il ritiro di luglio agli ordini di mister Sarri. Si parla, in casa biancoceleste, anche di mercato e proprio questo è il tema trattato da Andrea Agostinelli ai microfoni di Radiosei: "Ipotesi scambio Rovella-Frattesi tra Lazio ed Inter? La Lazio è alla ricerca di un terzo centrocampista che si inserisce in zona gol, ma è anche vero che non ha un altro equilibratore da schierare davanti alla difesa".

"Cataldi e Belahyane? Se rientra il primo dalla Fiorentina, uno scambio del genere si potrebbe farei. Se sei coperto in quella zona uno come Frattesi che ti assicura 8-10 gol lo prenderei. Per quanto riguarda il marocchino, sarà necessario capire come lo giudicherà nel corso del ritiro Maurizio Sarri. Quello è determinante per sapere se un elemento può far parte del suo progetto tattico".

"Sarri ha fatto un’analisi reparto per reparto, anche parlando dei portieri. Non l’ho sentito parlare di reparto avanzato, non entrato molto nel merito di ipotesi di mercato. La sensazione è che la Lazio non farà molte operazioni, in avanti resteranno questi. Forse potrebbe pensare ad un Berardi, ma la sua priorità sarà la mezzala. La società ha puntato più sulla conduzione tecnica piuttosto che sul rafforzamento della squadra".

