Lazio, Budoni: "Sarri vuole inquadrare Tavares. Peruzzi? Spero in un ritorno"

Raggiunto dai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Riccardo Budoni si è espresso sulla Lazio e in particolare sulla scelta della società di affidare la panchina nuovamente a Maurizio Sarri: "Peruzzi faceva da cuscinetto tra società, allenatore e giocatori e forse il carattere forte lo ha fatto entrare in collisione con Tare. Peruzzi è andato via a malincuore e spero di rivederlo alla Lazio. Su Sarri dico che l'unica mia preoccupazione è che non riesca a risolvere certi problemi di testa della squadra. Ma certi giocatori non ci sono più e quindi sono positivo. Serve tempo per costruire e cambiare tanto sempre non fa bene. Ci vuole tempo e coraggio per prendere certe decisioni".

"Tavares? Puoi dimostrare di essere superiore a tanti ma se hai un atteggiamento particolare che non viene gradito dal gruppo puoi rimanere un corpo estraneo. Ecco perché dice Sarri che vuole vederlo, lo vuole inquadrare bene questo giocatore".

