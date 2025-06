Lazio, Sarri sul mercato: "Ecco cosa mi aspetto: niente stravolgimenti, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nella prima anticipazione dell'intervista di Maurizio Sarri a Sportitalia, il tecnico della Lazio ha parlato delle mosse da fare sul mercato. In particolare si è espresso su cosa si aspetta dalla sinergia con la società: niente stravolgimenti della rosa, ma qualche innesto per rendere la squadra più adatta alle sue caratteristiche. Ecco le sue parole in merito: "M’aspetto un adeguamento della rosa per renderla più idonea alle mie caratteristiche, però so benissimo la situazione e quindi so che ci sarà qualche innesto però non ci saranno stravolgimenti".

