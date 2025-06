Lazio | Sarri e l'unico derby perso: "Mi vergognavo di andare a Formello"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'intervista concessa a Sportitalia da mister Sarri si è parlato inevitabilmente anche di derby. L'allenatore non s'è nascosto, ammettendo che sarà complicato mantenere il suo rendimento nelle stracittadine: “Sarà dura. Speriamo di poterlo fare. Partita devastante. Io in carriera ho giocato partite di grande importanza, ma il senso di spossatezza che provi dopo un derby non l’avevo mai provato. Quanto pesa prima e dopo? Pesa tutta la settimana, ma il peso vero ti arriva quando l’arbitro fischia la fine. Lì ti rendi conto del peso che hai dovuto sostenere per tutta la settimana”.

In particolare, su quell'unico derby perso: "Una sensazione devastante. Io mi vergognavo di andare a Formello. Ne ho perso solo uno? Sì, ma quella settimana è stata durata. Come l'ho gestita? Non parlavo con nessuno. Né con i giocatori, né con nessun altro. Con nessuno”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.