Ex Lazio | Baiano su Immobile: "Sta bene in Turchia. Sul ritorno in Italia..."

© foto di www.imagephotoagency.it

È al centro degli ultimi giorni di mercato il futuro di Ciro Immobile. Sembra ormai al capolinea dopo solo un anno la sua esperienza al Besitkas, per questo diverse squadre lo vorrebbero riportare in Serie A. Tra queste c'è anche la Fiorentina, oltre al Milan. Sul possibile ritorno in Italia dell'ex capitano della Lazio si è espresso Ciccio Baiano ai microfoni de La Nazione. Di seguito le sue parole.

"Per quello che so io, Immobile sta molto bene anche in Turchia. Si trova bene, ha fatto una scelta importante. Magari potrebbe aver voglia di ritentare l'avventura in Italia, ma non so quanto questo possa essere al centro delle sue ambizioni. Ho ascoltato anche io le voci su un Immobile in direzione della Fiorentina, ma... Vedremo".

