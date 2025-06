Criscitiello su Baroni: "Il Torino ha preso l'allenatore perfetto per fare zero a zero"

TUTTOmercatoWEB.com

Il Torino ha esonerato Vanoli e deciso di puntare su Baroni, liberato dalla Lazio dopo solo una stagione. La sua esperienza si è conclusa con un settimo posto e fuori dalle coppe europee, per questo la società biancoceleste ha deciso di separare le proprie strade. Nel suo editoriale su Sportitalia.it, il direttore Michele Criscitiello ha parlato della scelta di Cairo di cambiare guida tecnica in panchina.

Queste le sue parole su Baroni: "L’ultimo dubbio resta a Torino. Non parlo del Toro dove Cairo ha preso il migliore allenatore per le ambizioni del Torino. Con Baroni non retrocedi e non vai in Europa. Decimo o undicesimo sicuro già a giugno. Non c’era allenatore migliore per fare zero a zero come fa il Torino ogni anno".

