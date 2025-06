Calciomercato Lazio | Skriniar verso il ritorno in Serie A: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Milan Skriniar è uno dei nomi accostati alla Lazio negli scorsi mesi come eventuale rinforzo per il reparto difensivo. Il centrale, che ha chiuso la stagione al Fenerbahce di Mourinho, non continuerà in Turchia la propria avventura e nei prossimi giorni farà ritorno a Parigi prima di trovare una nuova squadra. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, la sua volontà sarebbe quella di far ritorno in Serie A e ad aprirgli le porte potrebbe essere il Napoli di Conte, alla ricerca di un altro difensore dopo aver ufficializzato l'acquisto di Marianucci dall'Empoli.

