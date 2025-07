Lazio | Tavares, stagione da riscrivere: Sarri crede nella sua rinascita

RASSEGNA STAMPA - Nonostante una condizione fisica ancora da affinare e qualche movimento da sincronizzare meglio con il resto della linea difensiva, Nuno Tavares ha già lasciato il segno. Nella recente amichevole contro l’Avellino è stato tra i più brillanti: corsa costante sulla corsia mancina, inserimenti efficaci e uno spirito offensivo che ha dato profondità alla manovra biancoceleste. Zaccagni si è spesso accentrato proprio per lasciare spazio alle sue discese, sfruttate con decisione dal portoghese, che è arrivato più volte sul fondo.

Il lavoro tattico continuerà anche durante la tournée in Turchia, ma dal punto di vista atletico i segnali sono incoraggianti. Tavares non ha mai saltato un allenamento, fatta eccezione per i primi giorni in cui è stato gestito. Un netto miglioramento rispetto all’estate scorsa, quando un infortunio muscolare lo fermò dopo appena 22 minuti nel primo test con il Trapani. Quel problema segnò in parte la sua stagione, caratterizzata da ben otto stop fisici, molti dei quali arrivati nei momenti cruciali.

