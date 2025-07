Lazio, prime mosse per il vivaio nonostante il mercato bloccato: gli ultimi arrivi

RASSEGNA STAMPA - La Lazio muove i primi passi sul mercato giovanile, nonostante le limitazioni che finora hanno bloccato le operazioni sia per la prima squadra che per la Primavera. Due nomi sono in ballo per rinforzare la rosa allenata da Francesco Punzi: si tratta di Kleo Shpuza, terzino destro albanese classe 2007 proveniente dall’Udinese, e di Walid El Bouradi, esterno offensivo dello stesso anno, di origini marocchine, attualmente svincolato dopo l’esperienza nei baby friulani.

Come scrive il Corriere dello Sport, lunedì sembrava tutto fatto per il trasferimento di Shpuza, ma nelle ultime ore c’è stata una frenata e anche El Bouradi è in attesa di sviluppi positivi. Il motivo per cui questi innesti sono possibili, a differenza di altri, è che entrambi i giocatori non sono legati a contratti professionistici, ma possono essere tesserati come “giovani di serie”, una formula che consente di aggirare il blocco.

Fino a oggi, la Primavera biancoceleste era stata rinforzata soltanto con l'inserimento dei ragazzi promossi dall’Under 18, allenata lo scorso anno dallo stesso Punzi. Intanto arrivano due colpi per il vivaio: tesserati due ex Roma, Ieva Noha (trequartista classe 2010) e Leonardo Lorenzo Radu (centrocampista 2011, italo-romeno). Il primo sarà aggregato all’Under 16 o 17, il secondo all’Under 15 o 16.