Lazio, Sarri valuta la svolta tattica e studia tutti i '10'

RASSEGNA STAMPA - Il mercato bloccato costringe Sarri a riflettere sulle risorse a disposizione e, di conseguenza, sull’eventualità di trasformare il suo celebre 4-3-3 in un 4-3-1-2 così da garantirsi un modulo in più, un’alternativa. Il tecnico si sta convincendo che serve una rivoluzione, in ritiro a Formello durante gli allenamenti ha abbozzato qualche prova ma vuole aspettare ancora per evitare di creare confusione soprattutto nella mente dei “nuovi”.

La mini-tournée turca, si legge sul Corriere dello Sport, complica gli esperimenti perché, considerando le due amichevoli con Fenerbahçe e Galatasaray, ci sarà poco spazio per le prove. Il toscano è tentato dalla svolta, tutto dipende da Dele-Bashiru. È lui l’ago della bilancia, da mezzala sinistra resta un’incognita. Apprezzabile per la disponibilità, ma il campo non lo sta aiutando evidenziando soliti limiti tecnici e di lettura tattica. La situazione a centrocampo preoccupa un po’ il mister. Le ha provate tutte, ma finora non ne ha ricavato niente di buono. L’indisponibilità di Isaksen si aggiunge al problema, da qui nasce l’idea di tagliare le ali in favore del trequartista e Zaccagni può essere la soluzione, pronto a giocare a ridosso di Castellanos e Dia.

Servono idee e intuizioni, l’allenatore si scervellando ma non c’è altra soluzione. Senza qualità il sarrismo non ha ragione d’essere e così passare al 4-3-1-2 garantirebbe la conferma, almeno, di due reparti su tre: difesa e centrocampo. Il trequartista gli permetterebbe di avere un raccordo tra centrocampo e attacco e il numero 10 è la risoluzione al problema. C’è anche Pedro e lo stesso Dele-Bashiru potrebbe trovare una dimensione diversa con meno difficoltà. Potrebbe essere adattato anche Vecino.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE