Lazio, il dolore di Patric per l'infortunio: "Fa male, maledettamente male..."

Un calvario che sembra non avere fine quello di Patric. Il difensore, dopo aver chiuso in anticipo la passata stagione per operarsi alla caviglia, al rientro si è nuovamente infortunato. Lo spagnolo ha rimediato una lesione tra primo e secondo grado alla coscia destra, con uno stop stimato in circa un mese.

Un durissimo colpo per il calciatore che ha espresso il suo stato d'animo sui social: "Fa male, fa maledettamente male, ma non mollerò e vi prometto che tornerò più carico di prima. Grazie per il supporto. Forza Lazio".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 29/07