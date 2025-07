Mattei: "Il Club Referee Manager mancava solo alla Lazio. Sugli esuberi..."

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, ha parlato dell'ufficialità del nuovo Club Referee Manager, del capitolo cessioni e altro ancora. Ecco di seguito le sue parole:

“Il Club Referee Manager? Ricordiamo che tutte le società lo hanno, era alla Lazio che mancava. Esuberi? Sarri lo ha detto: vanno tagliati due giocatori. Visto che a centrocampo la rosa è corta, inevitabilmente i due tagli riguarderanno attacco e difesa. Secondo me i tagli avverranno in base a chi si riuscirà a piazzare sul mercato. Ad esempio, a mio avviso Lazzari si vorrebbe tagliare ma se arrivasse l’offerta per Pellegrini, la Lazio lascerebbe partire lui. In attacco il dubbio è tra Noslin e Cancellieri ed il discorso è lo stesso: si vorrebbe tenere Cancellieri ma se per lui arrivasse un’offerta saluterebbe".

"La Lazio due o tre anni fa aveva come mezzali Luis Alberto e Milinkovic Savic e invece di andare avanti a livello di qualità, va indietro. Qualcuno poi ci parla di progetto. Cosa aspettarsi all’Olimpico alla prima gara in casa della stagione? Il clima dell’ambiente dipenderà dal risultato di Como; l’esordio è difficile”.

