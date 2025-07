Lazio, il centrocampista più costoso della storia? È stato un flop! - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa dell'inizio della nuova stagione e della composizione delle nuove squadre, Transfermarkt sui propri profili social ha pubblicato alcuni interessanti approfondimenti, tra i quali anche quello riguardante i centrocampisti più costosi nella storia di ogni club dell'attuale Serie A. Tra Barella per l'Inter, McTominay per il Napoli o Arthur per la Juve, spicca anche il nome di Gaizka Mendieta per la Lazio.

MENDIETA - Storico flop dei biancocelesti, come si evince da questo focus, l'ex Valencia non solo è il centrocampista più costoso nella storia laziale (48 milioni di euro), ma anche il secondo dal valore più alto in tutta la Serie A, dietro solo al già citato Arthur (per la cronaca, altro giocatore che ha ampiamente deluso le aspettative).

