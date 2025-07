Roma, Foti ancora soffre: "La finale di Europa League? Il più grande rammarico..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Salvatore Foti è stato il vice allenatore di Mourinho nel corso dell'avventura alla Roma. Il tecnico portoghese è stato sempre affiancato dalla sua spalla destra nei suoi due anni e mezzo nella Capitale, nella vittoria della Conference, ma anche nella sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, il più grande rammarico della sua esperienza in panchina, come confessato da Foti stesso a Sportitalia.

"Penso che ha perso più l'Italia senza di lui, perché comunque è un personaggio che a prescindere dai risultati fa parlare di sé. Quando è stato in Italia ha sempre vinto: con l'Inter ce lo ricordiamo tutti, con la Roma abbiamo fatto due finali e quando si parla della Conference dandole poco peso… La Fiorentina firmerebbe per vincere, perché comunque è sempre difficile. in semifinale con noi c'erano Feyenoord, Marsiglia e Leicester. Se vai a vedere i giocatori che c'erano in quelle squadre sono tutti in qualche top europea. Penso che tutti i tifosi della Roma siano tutti contenti di quanto abbiamo fatto nei due anni e mezzo con Mourinho, anche della finale persa che è il mio più grande rammarico della mia giovane carriera fino ad oggi".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.