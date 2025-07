Serie A, novità nel regolamento: le gare rinviate si giocheranno entro 24 ore

TUTTOmercatoWEB.com

Nella giornata di oggi si è riunito il Consiglio della Lega Serie A per discutere e approvare il nuovo regolamento per la stagione 2025/26 in merito al recupero delle gare non iniziate e la prosecuzione di quelle interrotte sia nel massimo campionato sia in quello della Primavera 1. Durante la riunione è stato stabilito che le partite non iniziate dovranno essere recuperate il giorno successivo, salvo impedimenti come maltempo, sosta per le Nazionali, gare ravvicinate o sanzioni. Stessa procedura per quelle interrotte, riprenderanno solo per i minuti mancanti e dallo stesso punto in cui sono state sospese.

Nel caso in cui non si potesse disputare il match nel giorno immediatamente successivo, il recupero o la prosecuzione avverranno nella prima data utile e dunque, quella libera da impegni troppo vicini e fuori dalle finestre FIFA. Altro dettaglio, nella prosecuzione possono giocare i tesserati al momento dell'interruzione con massimo di tre nuovi calciatori per squadra. Le sostituzioni già effettuate restano in vigore.

