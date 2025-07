WOMEN | Mancuso: "Sogno la Nazionale, ma ora penso solo alla Lazio. E Grassadonia..."

Giulia Mancuso è reduce da una stagione non esaltante, complice l'infortunio che l'ha tenuta per molto tempo lontano dal campo. Il difensore, al suo terzo anno in biancoceleste, spera di poter ripartire col piede giusto con l'obiettivo di riscattarsi dopo l'ultima annata e ai microfoni ufficiali del club, a tal proposito, ha dichiarato: "È importantissimo ripartire dal ritiro, mi dispiace per l’anno precedente perché questo infortunio mi ha tenuta molto lontano dal campo. Sono pronta a ripartire, cancellare quello che è stato l’anno precedente e ricominciare più forte di prima. Obiettivo dell’anno? Arrivare più in alto possibile, migliorarci e fare bene”.

GRASSADONIA - “Aspetto tattico? È il primo allenatore che si dedica cosi tanto alla tattica, per noi è fondamentale e sei è visto anche l’anno scorso. Siamo una squadra che prende pochi gol, lavora molto bene ed è molto attenta. Questo grazie alle ore di allenamento che facciamo. È l’anno che dobbiamo consolidarci e aumentare l’attenzione per fare ancora meglio. Limare piccoli dettagli per fare bene in stagione”.

NAZIONALE - “Il mio primo obiettivo è quello di fare bene con la Lazio perché poi è tutta una conseguenza. Ora mi concentro bene con la Lazio e spero di fare bene, di aiutare la squadra. Poi certo, quello è il sogno di tutte le bambine”.

