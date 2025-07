Calciomercato Lazio | Sarri a sorpresa blocca l'uscita di Basic: il motivo

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sono giorni di riflessioni in casa Lazio. Il mercato bloccato è stato una pessima sorpresa che Maurizio Sarri non si aspettava nell'anno del suo ritorno nella Capitale. L'obiettivo era quello di aprire un nuovo ciclo, lavorando con una squadra dall'età media decisamente più bassa. Invece, si è ritrovato con in mano gli stessi calciatori di due anni fa, tranne per alcune eccezioni arrivate la scorsa estate. In queste prime due settimane di lavoro Sarri ha avuto a disposizione 31 giocatori a Formello. Da questi dovrà tirarne fuori i 25 che saranno poi inseriti nella lista da depositare in Lega prima dell'inizio della Serie A 25/26 (con quella definitiva che andrà consegnata al termine del mercato). Sarà quindi necessario rinunciare a qualcuno, fare delle scelte, nella speranza che chi resti fuori trovi squadra al più presto.

Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, la scelta toccherà al tecnico toscano che per il momento sta riflettendo sul da farsi e ha deciso di bloccare ogni movimento di mercato. Sarri, infatti, ha chiesto alla società di non cedere neanche Toma Basic, centrocampista che ha portato con sé in ritiro e ha impiegato - nel ruolo di ala destra - nei due test amichevoli contro la Primavera e contro l'Avellino. Per il momento, stando al quotidiano, non sarebbe in programma nessun reintegro per il croato. Basic, esattamente come Fares e Kamenovic già fuori rosa, dovrebbe lasciare la Lazio in estate, ma per evitare di non lasciare nulla al caso il tecnico ha deciso di congelare per qualche giorno la situazione, così da poter prendere al vaglio ogni opzione possibile.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.