Lazio, servono più gol dall'attacco: Sarri chiamato a risolvere il problema

RASSEGNA STAMPA - La Lazio potrebbe trovrasi con un problema offensivo non da poco e Sarri già è a lavoro per trovare una soluzione. L'anno scorso, Castellanos e Dia ha realizzato 26 gol in due (14 l'argentino e 12 il senegalese), giocando spesso insieme. Troppo pochi per una squadra che ambisce a scalare la classifica fino alle posizioni più importanti.

Fino ad oggi, in ritiro, a segnare sono stati solo esterni (Pedro e Cancellieri) o centrocampisti (Basic e Guendouzi). Niente reti per Dia, Castellanos o Noslin, anche se è vero che contro l'Avellino è stato annullato un gol regolare all'argentino. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sarà premura di Sarri occuparsene dopo aver sistemato la fase difensiva. Infatti, in queste prima uscita la Lazio non è apparsa brillante, ma solida sì. I gol e la pericolosità offensiva arriveranno con il tempo, Sarri ne è sicuro.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.