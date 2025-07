Calciomercato Lazio | Questione esuberi: Fabiani prova a convincere Lotito

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri ha bloccato la cessione di Toma Basic, ma oggi le possibilità che il centrocampista croato rientri nei 25 della lista per la Serie A sono minime, se non inesistenti. Il destino del classe 1996, infatti, dovrebbe essere lo stesso di Fares e Kamenovic: lasciare la Lazio in estate.

Da Formello, in tal senso, sono in attesa che arrivino offerte, ma il direttore sportivo Fabiani non esclude la possibilità di lasciarli andare riconoscendogli una buonuscita. Secondo quanto riportato dal Messaggero, infatti, il d.s. starebbe spingendo per convincere Lotito a lasciarli andare già nel corso di questa stagione accordandosi con calciatori ed entourage per venirsi incontro e trovare la quadra per una separazione anticipata, rispetto alla scadenza dei loro contratti.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.