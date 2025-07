Calciomercato Lazio | Un occhio a gennaio: il profilo segnalato da Sarri per l'attacco

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio in estate non potrà fare mercato, ma sarà chiamata a fare in modo di risolvere i problemi di bilancio e sbloccare la situazione in vista di gennaio. Maurizio Sarri, d'altronde, ha bisogno di rinforzi e negargli la possibilità di aggiungere elementi alla squadra anche nella sessione invernale sarebbe un colpo troppo duro da digerire, anche il per il tecnico toscano. Motivo per cui, la lista di nomi fatta in estate resta valida anche per gli scorsi mesi. Secondo quanto riporta Il Messaggero, sono due in particolar modo i nomi fatti dal Comandante per ringiovanire e aggiungere qualità alla rosa: Konstantinos Karetsas e Adam Daghim.

CHI E' ADAM DAGHIM - Il primo è un centrocampista di proprietà del Genk, il secondo un giovane attaccante, o all'occorrenza esterno, di proprietà del Salisburgo. Classe 2005, Daghim è finito nel mirino di Maurizio Sarri dopo le sue ottime prestazioni in terra austriaca. All'età di 19 anni vanta già quasi 100 presenze tra i professionisti e nella sua ultima stagione con il Salisburgo ha giocato 47 partite, alternandosi tra il ruolo di centravanti e quello di ala destra, segnando 6 gol e servendo 5 assist.

LA CONCORRENZA DELL'ATALANTA - Un prospetto molto interessante e per il quale si è mossa anche l'Atalanta. Il club bergamasco, infatti, starebbe valutando l'opportunità di portarlo alla corte di Juric già in estate, ma per il momento non ci sarebbe ancora niente di concreto. Sarri, dal canto suo, guarda e spera. Il Comandante ha segnalato Daghim alla società e incrocia le dita affinché resti sul mercato almeno fino a gennaio quando la Lazio, a meno di altri passi falsi, dovrebbe aver risolto i propri problemi.

