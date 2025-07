Fenerbahce - Lazio, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Sarri

Inizia la mini-tournée in Turchia. Dopo la vittoria contro l'Avellino nel Terzo Memorial Sandro Criscitiello, la Lazio vola a Istanbul per affrontare il Fenerbahce di Mourinho il prossimo 30 luglio (il 2 agosto, invece, sfierà il Galatasaray). I dubbi di Sarri iniziano già dalla porta: Provedel insidia Mandas per proseguire l'alternanza tra i pali. In difesa, invece, è possibile che possa essere riconfermata la coppia Gila - Provstgaard al centro, viste anche le condizioni non perfette di Gigot e Patric. Come terzini la scelta potrebbe ricadere su uno tra Marusic e Hysaj a destra e su Nuno Tavares a sinistra. A centrocampo Cataldi insidia Rovella in regia; il resto del reparto è completato da Guendouzi e Dele-Bashiru (più avanti di Vecino). Il tridente d'attacco, con ogni probabilità ripartirà da Pedro, Castellanos e Zaccagni. Confermata l'assenza di Isaksen, alle prese con la mononucleosi; Dia, invece, sarà convocato anche se non al meglio per un problema alla caviglia.

FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Muldur, Soyuncu, Oosterwolde, Brown; Fred, Amrabat; Kahveci, Szymanski, Aydin; En Nesyri. All.: Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Pedro, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Romagnoli, Ruggeri, Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Rovella, Vecino, Belahyane, Basic, Pinelli, Cancellieri, Sana Fernandes, Noslin. All.: Sarri.

