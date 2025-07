Lazio | Guendouzi rigorista d'eccezione: già a Marsiglia dal dischetto...

La Lazio vince contro l'Avellino, in amichevole, grazie a un protagonista d'eccezione. Matteo Guendouzi si è preso sulle spalle la Lazio e ha battuto il rigore che ha regalato la vittoria in extremis ai biancocelesti. Era solo un'amichevole, non servono enfasi o sensazionalismi, ma con molta probabilità pochissime persone (o forse nessuno) si sarebbe aspettato che a presentarsi sul dischetto sarebbe stato il centrocampista francese.

In realtà, Guendouzi è già stato decisivo dal dischetto in passato: in gare ufficiali, il francese ha realizzato due reti dagli undici metri. Indossava la maglia del Marsiglia, era la stagione 2022/23. Il primo lo ha realizzato in Ligue 1, in casa contro il Montpellier, gara terminata 1-1 proprio grazie al pareggio di Guendo; mentre il secondo lo ha realizzato contro lo Sporting Lisbona, in Champions League, gara vinta poi dai francesi per 0-2 dopo che Guendo aveva aperto le danze.

Cosa hanno in comune il rigore contro l'Avellino e i due segnati in gare ufficiali? Sono stati battuti tutti e tre dalla stessa parte, alla destra del portiere, e soprattutto sono andati tutti e tre a segno. Il fiuto del gol non è una delle sue caratteristiche e soprattutto non è un calciatore tecnico, ma dal dischetto i valori importanti sono altri, come freddezza e carisma. E Guendouzi ne ha da vendere.