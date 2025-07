WOMEN | Lazio, Le Bihan: "C'è una buona energia, non vediamo l'ora di iniziare"

Il ritiro sta volgendo al termine, la Lazio Women sta per rientrare alla base per poi affrontare la seconda parte di preparazione tra allenamenti a Formello e amichevoli. Ai microfoni ufficiali del club, Clarisse Le Bihan ha fatto un bilancio di questo ritiro raccontando le sue sensazioni. Le parole della biancoceleste: “Sensazioni sul ritiro? Siamo stanche, c’è una buona mentalità e energia. Abbiamo voglia di iniziare il campionato, c’è il torneo che arriva presto e ci stiamo preparando lavorando molto duramente. Siamo felici di essere insieme”.

MIGLIORAMENTO - “Sulla costanza, credo di essere un leader per la squadra. Era molto importante per me quando sono arrivata, era una grande opportunità. Ho ancora fame, così come la squadra e questa stagione ha dato ancora più voglia a questo gruppo”.

RESPONSABILITÀ - “Non c’è pressione, lavoriamo sui concetti del mister. Vogliamo dimostrare che non siamo più una sorpresa come lo scorso anno ma una conferma. La Serie A deve contare sulla Lazio e lo mostreremo anche questa stagione, ne sono sicura”.

GRASSADONIA - “Il mister è molto importante, per me e per tutte le giocatrici. Ha un modo di gestire il gruppo e un’idea di calcio che è la stessa mia. Sono felice di lavorare con questa squadra”.

