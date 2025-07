WOMEN | Lazio, il ds Pinzani: "Il ritiro sta andando bene. Nei prossimi giorni ufficializzeremo..."

Sta per concludersi il ritiro della Lazio Women, oggi ultimo giorno a San Gregorio Magno, stesso luogo scelto per il ritiro della Primavera. Domani le biancocelesti rientreranno a Formello e per fare un bilancio di questa prima fase di preparazione ai microfoni ufficiali del club ha parlato il direttore sportivo Pinzani: “Abbiamo lavorato in estate per far sì che la Lazio possa ben figurare nella prossima stagione, in questo ritiro le cose stanno andando per il verso giusto soprattutto per l’inserimento delle nuove. Le amichevoli che abbiamo programmato sono impegnative perché devono essere in previsione di una stagione in cui non dico dobbiamo essere protagonisti, ma di livello. L’anno scorso le cause sono state tante per un inizio non brillante, ma solo dal punto di vista dei risultati. Poi è giusto alzare l’asticella per crescere, si vede anche nella Serie A maschile. Ci adeguiamo alla categoria per iniziare al meglio il campionato e anche per la Women’s Cup”.

NUOVI ARRIVI - “Vernis l’abbiamo presa per farla giocare come play, ma può essere anche mezzala. La trattativa è stata lunga perché al momento delle firme si è inserita una società italiana di A e abbiamo rischiato ci facesse saltare la trattativa. Fortunatamente la sua volontà era chiara. Ashworth? Un profilo di livello, l’anno scorso ha fatto la Champions League. I primi giorni in ritiro ha un po’ sofferto perché i carichi di lavoro sono un po’ diversi. L’abbiamo fortemente voluta, ci potrà dare un anno. Ha grande facilità di passo, nel nostro modulo potrà giocare a tutta fascia a sinistra anche se ha propensioni offensive. È una ragazza molto versatile da un punto di vista tattico, entusiasta della nostra chiamata. A Roma porta un bagaglio d’esperienza molto importante. Zanoli? L’abbiamo voluta qui con noi, sta proseguendo il recupero. Lei è voluta venire perché fa parte del gruppo a tutti gli effetti e ringrazio ancora la società che nel momento in cui si ruppe il crociato in Nazionale, il giorno dopo l club mi invitò a fare il rinnovo del contratto. Sono cose indicative del fatto che la Lazio ha un obiettivo molto ben delineato. La Lazio è una famiglia e non lasciamo nessuno fuori dalla porta. È evidente che quando sei neopromossa e vai su certi calibri non è facile portarle a casa, già l’anno scorso sgomitavamo per potare ragazze di livello quest’anno ancora di più. Sarà una stagione impegnativa, nessuno ci sottovaluterà e nel mercato abbiamo fatto ciò che ritenevamo giusto. Abbiamo chiuso l’ultima operazione in questi giorni che andrà a completare la rosa”.

WOMEN’S CUP - “Non vedo grandi differenze tra la Women’s Cup e il campionato, sono le stesse squadre. È una fase propedeutica al campionato, è importante perché non ci piace perdere e lotteremo con la stessa forza con cui lotteremo in campionato. Quando c’è più competitività si alza il livello all’interno di un gruppo, lo scorso anno eravamo più corti e avevamo bisogno di rimpolpare il gruppo e dare al mister due calciatrici per ogni ruolo. Ci siamo riusciti, vedremo poi se abbiamo scelto bene o male. Abbiamo 20 calciatrici di movimento e tre portieri che ci consentono di sostenere tre competizioni al meglio, al netto di qualche acciacco e qualche squalifica. Ci sono tre o quattro società con budget importanti e partiranno ai nastri di partenza come lo scorso anno. Io sono molto curioso della mia Lazio, non cambierei mai il nostro ambiente e le nostre giocatrici con altre. La Lazio è in ascesa in questo momento”.

