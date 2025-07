Lazio, in programma nuovi esami per Isaksen: ecco quando può rientrare

RASSEGNA STAMPA - Tutto da rifare. Gustav Isaksen è costretto a ripartire da zero, fermato dalla mononucleosi. Ora è in "isolamento nella sua abitazione", come si legge nell'ultimo comunicato della Lazio. Contro l'Avellino non era a disposizione; rimarrà fuori anche in Turchia contro Fenerbahce e Galatasaray.

Solo dopo nuovi accertamenti potrà tornare in campo, come scrive Il Corriere dello Sport. A inizio settimana si sottoporrà agli esami clinici e, appena risulterà negativo, potrà riprendere la preparazione atletica. Partiva da potenziale titolare, con l'obiettivo di conquistare subito Sarri come ha fatto l'anno scorso con Baroni. Ora invece è costretto a rincorrere Cancellieri e Noslin. Una volta guarito inizierà la sua lunga ripartenza.

