Lazio | Castellanos, tanto impegno ma niente gol: Sarri ha bisogno di più cinismo

RASSEGNA STAMPA - Taty senza gol. Due su due da titolare, due su due a secco. Contro l'Avellino è rimasto strozzato in gola l'urlo per la prima rete della stagione (seppur in amichevole) con la Lazio. Colpa dell'arbitro Perri, che ha fischiato una presunta spinta su Cancellotti (braccio troppo largo, bravo il difensore ad accentuar il contatto) sul colpo di testa dell'argentino.

Castellanos si è sbattuto, ha lottato contro i centrali dell'Avellino con tanta generosità, ma scarso cinismo, come scrive Il Corriere dello Sport. "Grinta, pressing, rovesciate, colpi di tacco aerei. Purtroppo anche poco peso in area di rigore", si legge. E non ha avuto nemmeno molte chance per calciare, ci ha provato quasi solo in acrobazia.

Poi al 62' Sarri l'ha richiamato in panchina per inserire Noslin, unico 'centravanti' vista l'indisponibilità di Dia. Il senegalese, out per un problema alla caviglia, diventerà il concorrente principale del Taty per l'unica maglia al centro dell'attacco. Soltanto un cambio modulo tornerebbe a farli giocare insieme, ma ora è un'opzione da escludere. Al momento però il tecnico ha bisogno di un contributo diverso dall'argentino: al tanto encomiabile impegno vanno aggiunti i gol per trascinare la squadra.

