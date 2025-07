WOMEN | Castiello: "È una Lazio da battere. La responsabilità della maglia..."

Antonietta Castiello, capitano della Lazio Women, ha parlato ai microfoni ufficiali del club a proposito della nuova stagione e degli obiettivi da raggiungere: "Quest’anno portiamo la responsabilità di indossare questa maglia. Lo scorso anno ti sei confermata come non da neopromossa, abbiamo fatto qualcosa in più. Quest’anno dobbiamo cercare di volare più in alto e penso che questa squadra può farlo”.

CAPITANO - “Penso che Visentin possa confermare, quando entri in campo porti la fascia non solo per te stessa ma per tutto il gruppo, per chi non gioca e per chi ci segue. È sempre una responsabilità e sappiamo l’importanza che ha la fascia e quanto sia importante gestire tutto il gruppo”.

RITUALE DEL RITIRO - “Quello di tenere la stessa stanza per sempre, con Visentin. Se ci dovessero dividere il direttore sa che finisce nei guai”.

CAMPIONATO - “Lo scorso anno abbiamo dimostrato di essere una Lazio già costruita, adesso è una Lazio da battere. Penso che Inter, Juve, Roma sa che ora affronta la Lazio e basta”.

