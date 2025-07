Lazio, reparto difensivo in emergenza: ora Sarri si tiene stretto Gigot

RASSEGNA STAMPA - Il reparto difensivo biancoceleste passa dall'abbondanza alla coperta corta a causa dei problemi fisici. In particolare al centro. Le condizioni di Patric sono note, ma anche Gigot non sta dando garanzie dal punto di vista fisico. Il francese, al netto delle preferenze di Sarri, non è riuscito ad allenarsi con regolarità durante il ritiro a causa del mal di schiena che anche nella scorsa stagione l’ha tormentato per diversi mesi.

Contro l’Avellino non ha giocato; mentre contro la Primavera per una sostituzione tecnica era invece rimasto in campo per mezzo tempo (al suo posto Ruggeri, destinato a partire nuovamente in prestito). Non è il difensore dalle caratteristiche ideali per Sarri, ma in ogni caso rimarrà. Il mercato bloccato e le condizioni fisiche di Patric rendono la sua permanenza una necessità. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

