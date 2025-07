Lazio | Previsti oggi i controlli per Patric: le sensazioni non sono positive

RASSEGNA STAMPA - Al di là dei discorsi di campo, ci sono le valutazioni mediche che preoccupano società e tecnico. Una situazione che preoccupa più di tutte è quella relativa a Patric: secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe il sospetto di uno stiramento alla coscia destra. In ogni caso, in giornata lo spagnolo verrà valutato dallo staff medico biancoceleste ed effettuerà gli accertamenti strumentali.

Il difensore era appena rientrato dal lungo protocollo per l’operazione alla caviglia destra affrontata a marzo, ma ora rischia di restare fuori ancora per un po'. La speranza è che abbia evitato la lesione e che possano bastare pochi giorni di riposo per tornare a lavorare in gruppo con Sarri. A prescindere dal risultato dei controlli, anche nel caso in cui venissero scongiurati problemi seri, non dovrebbe essere rischiato per le due amichevoli in Turchia.

