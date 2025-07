Guardiola spiazza tutti: "Dopo il City mi prenderò una pausa: ho già deciso"

TUTTOmercatoWEB.com

Pep Guardiola ha scosso il mondo del calcio annunciando che, al termine della sua esperienza al Manchester City, si prenderà una pausa dalla panchina. In un’intervista a GQ Hype, l’allenatore catalano ha parlato con chiarezza e determinazione: “Dopo questa tappa con il City mi fermerò. È sicuro, più che deciso”. Nessuna data precisa, ma la sua intenzione è netta: fermarsi per prendersi cura di sé stesso, come già accaduto in passato al termine del ciclo al Barcellona e al momento del ritiro da calciatore.

Guardiola ha spiegato che questa scelta nasce da un’esigenza personale, non da pressioni esterne o mancanza di risultati: “Ho bisogno di pensare a me stesso, al mio corpo. Credo di aver sempre saputo quando era il momento giusto per fermarmi”. La riflessione arriva dopo una stagione complicata, segnata da un calo fisiologico che lo stesso tecnico attribuisce alla fatica di mantenere altissimi livelli dopo sei Premier League vinte: “Viviamo in una società in cui tutto deve essere perfetto. Ma io ho fallito la scorsa stagione. E allora? Domani è un nuovo giorno, ci riproverò”.

