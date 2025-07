Avellino, parla Biancolino: "Milani? È un giovane di prospettiva. Secondo me..."

Alessandro Milani è stato uno degli osservati speciali della partita tra Lazio e Avellino, valida per il terzo Memorial Sandro Criscitiello e vinta per 1-0 dalla Lazio con gol di Guendouzi al 92'. Il terzino, che in estate si è trasferito in prestito ai campani, è stato protagonista di un'ottima prestazione incensata anche dal suo nuovo allenatore, Raffaele Biancolino, intervenuto al termine del match: "Milani bene, lo avevamo già visto contro il Castel di Sangro. Secondo me è un giovane che ha qualità. Un giovane di prospettiva". L'obiettivo di Milani, come confermato in esclusiva ai nostri microfoni, è ora quello di trovare continuità tra i professionisti e tornare alla Lazio ancora più forte.

