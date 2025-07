Calciomercato Lazio | Cancellieri, l'Olympiacos molla l'idea e fa spesa a Como

Il progetto del Como è più che ambizioso, il club si è mosso come una big sul mercato spendendo oltre cento milioni di euro per garantire a Fabregas rinforzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. I lariani però, sono al lavoro anche per sfoltire la rosa liberandola dai giocatori che non rientrano nei piani del tecnico. A tal proposito, sta per concretizzarsi la cessione di Strefezza all'Olympiacos.

Il club greco, riporta Fabrizio Romano, avrebbe raggiunto un accordo di massima per il trasferimento del giocatore: la cifra si aggira intorno agli otto milioni di euro. Nel mirino dei biancorossi era finito anche Matteo Cancellieri, ma la società biancoceleste, complice anche il mercato bloccato, ha rifiutato l'offerta presentata.

