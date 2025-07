Lazio, "accesso negato": la porta è un fortino, ma chi sarà il custode? - VIDEO

L'amichevole con l'Avellino ha sancito la fine della prima parte di preparazione, ora scatta la seconda fase che vedrà la Lazio impegnata in alcune amichevoli. Sarri ha concesso 24 ore di riposo, l'appuntamento a Formello è fissato per la giornata di domani e solo dopo l'allenamento mattutino la squadra partirà per la Turchia. A Istanbul il doppio impegno con Fenerbahce e Galatasaray.

In attesa di rivedere i biancocelesti in azione, sui social il club ha condiviso un video con alcune parate in allenamento di Provedel, Mandas, Furlanetto e Renzetti. "Accesso negato. Portieri in modalità lockdown" è il messaggio che si legge sotto al post. Una sfida nella sfida che vede protagonisti tra tutti, il friulano e il greco. Il dualismo in porta infatti, è uno dei nodi che il tecnico dovrà sciogliere.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE