WOMEN | Lazio, D'Auria: "Ritiro? Abbiamo lavorato bene, il mister ci tiene a..."

La Lazio Women ha concluso la prima parte di preparazione, l'amichevole col Seventeen Potenza ha ufficialmente messo la parola fine al ritiro. È stato solo il primo di una serie di test che le biancocelesti affronteranno prima di tornare in campo per la Serie A Women's Cup e poi, il campionato. Ai microfoni ufficiali del club Federica D'Auria ha parlato così di questi dieci giorni di lavoro: “L’anno scorso ci siamo trovate bene e abbiamo lavorato bene. Abbiamo anche acquisito maggiore consapevolezza come reparto e siamo cresciute, il nostro scopo quest’anno è quello di fare meglio dello scorso anno e non ripetere molti errori che sono stati commessi e continuare così. Ritiro? Sicuramente, anche personalmente mi sento migliorata molto così come la squadra. Il mister ci tiene molto a lavorare sulla tattica e in ritiro si ha tanto tempo a disposizione da dedicargli. La tattica è molto importante per noi, anche per far inserire meglio le nuove nel gruppo”.

“Quanto lavoro c’è da fare per arrivare al meglio? Sicuramente dobbiamo continuare così, questi dieci giorni sono stati molto importanti e abbiamo anche passato molto tempo insieme come squadra per unirci di più. Abbiamo lavorato molto sul campo, bisogna ancora continuare a migliorare. I prossimi test ci aiuteranno ad arrivare pronte al campionato”.

“Nazionale? Sicuramente al momento penso a rimettermi bene in forma e tornare a giocare come voglio. Quello che succederà al livello di Nazionale, sarò contenta di viverlo. Cercherò di fare meglio. Sogno? Non sono una che si pone grandi sogni e obiettivi, mi piace lavorare giornalmente. Se capitano cose belle, me le godo al momento”.

