Lazio, Lotito è il presidente che investe di meno: ecco quanto è costata la rosa

RASSEGNA STAMPA - Il timore che la Lazio possa perdere terreno rispetto alle competitor è concreto. Anzi, potrebbe già essere una realtà. Almeno sulla carta la squadra biancoceleste si appresta a iniziare una stagione dove partirà dietro alle altre. L'unica squadra a non poter fare mercato e a non essersi rafforzata, con la competizione per un posto in Europa che si fa sempre più ardua e che oggi conta ben 10 squadre, includendo nella corsa anche il Como di Cesc Fabregas. La Lazio parte dietro, questo è inevitabile. La società capitolina ha il settimo posto come punto di partenza, ma anche la consapevolezza di non essersi rafforzata al contrario delle altre. E se questo preoccupa, il dato riportato dal Corriere della Sera rende ancora più indicativa la complicata situazione causata da quella che viene indicata dalla dirigenza laziale come una semplice "una svista",

COSTO ROSA DELLA LAZIO - Guarda il costo delle rose della Serie A, infatti, la Lazio occupa la decima posizione. La creazione della squadra attualmente tra le mani di Maurizio Sarri è costata alla società circa 168 milioni di euro: 488 milioni in meno rispetto alla Juve che occupa la prima posizione. A seguire i bianconeri, scrive il quotidiano, sono il Napoli (490) e il Milan (375), con i rossoneri che occupano il terzo gradino del podio. Al quarto posto c'è l'Inter (343), poi l'Atalanta (322), e sesta la Roma (239). Ma non solo. Più della Lazio hanno speso perfino la Fiorentina (207), il Como (198) e il Bologna che con 1 milione in più si è garantito una qualificazione in Champions e una in Europa League negli ultimi due anni, quest'ultima conquistata vincendo la Coppa Italia.

