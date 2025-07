De Grandis (Sky): "La Lazio manca nel palleggio. Tavares è l'elemento..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il noto giornalista di Sky e di fede biancoceleste Stefano De Grandis ha commentato possibili scelte a centrocampo, i problemi della fase offesniva, con un occhio anche all'amichevole con l'Avellino. Ecco di seguito le sue parole:

"La Lazio manca nel palleggio. Ad oggi, a centrocampo, partirei con Guendouzi, Rovella e Cataldi mezzo-sinistro. Belahyane non ce lo vedo come mezzala. Ricordiamoci che c'è sempre Vecino in quel ruolo, e lo sa fare, in attesa che Dele-Bashiru possa crescere. Castellanos rimane un buon giocatore, ma non è un bomber. Serve trovare il miglior Zaccagni, così come Isaksen deve riuscire a fare il salto di qualità per apportare gol davanti. Dall'amichevole con l'Avellino, ho notato che la Lazio manca nel palleggio, così si fa fatica. La delusione è stata Dele-Bashiru, deve imparare a muoversi. Nuno Tavares visto nel primo tempo, invece, mi è piaciuto. È l'elemento positivo, con una fase difensiva abbastanza ordinata".

