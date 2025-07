Calciomercato Lazio | Insigne pista fredda: l'esterno non può allenarsi a Formello

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Maurizio Sarri ci aveva pensato dopo che si era svincolato dal Toronto. Insieme hanno fatto grandi cose al Napoli e a distanza di anni il Comandante avrebbe riabbriacciato volentieri Lorenzo Insigne alla Lazio, soprattutto data la situazione sul mercato. Una speranza che, però, sembrerebbe essere sfumata nell'arco di poche settimane. L'agente dell'ex capitano partenopeo aveva già spiegato la situazione negli scorsi giorni, evidenziando la difficoltà dell'operazione per via del blocco imposto dalla Covisoc alla società biancoceleste e promettendo un annuncio sul futuro del suo assistito nei prossimi giorni.

I PROBLEMI SULL'INGAGGIO - A complicare ulteriormente un eventuale trasferimento di Insigne alla Lazio sarebbe anche la problematica indicata dal Messaggero nell'edizione odierna. Sarri, infatti, avrebbe chiesto a Lotito di garantire all'esterno almeno la possibilità di allenarsi con la squadra fino a quando non sarà possibile tesserarlo. Una garanzia che, però, il patron biancoceleste non sarebbe in grado di dargli. Per far sì che Insigne si alleni insieme alla squadra, infatti, sarebbe necessario pagargli fin da subito lo stipendio, andando di conseguenza a minare ulteriormente la situazione del bilancio.

La Lazio, d'altronde, è al lavoro per sbloccare il mercato in vista di gennaio. La cessione di Tchaouna, quella di Marcos Antonio e il riscatto di Casale da parte del Bologna non sono, infatti, sufficienti per risolvere la situazione. Da Formello necessitano di almeno un'altra uscita sufficientemente importante per poter rientrare dentro i paletti del 'costo del lavoro allargato', parametro valido dal 1° luglio e che è andato a sostituire l'Indice di Liquidità. In questo senso, sarà fondamentale la riunione del consiglio di gestione di approvazione del progetto di bilancio, separato e consolidato al 30 Giugno 2025. Quest'ultima, come comunicato dalla Lazio con una nota in borsa, si terrà tra il 15 e il 22 settembre, con la trimestrale che andrà depositata il 30 settembre e che andrà valutata dalla Covisoc.

