Lazio, Di Gennaro: "Sarri m'incuriosisce, dopo la sfuriata per il mercato..."

Antonio Di Gennaro, ospite a TMW Radio per commentare alcuni temi caldi di giornata, è stato chiamato a dire la sua sui tecnici della Serie A che più lo incuriosiscono in questa stagione. Tra questi, Sarri e ha motivato così la sua scelta: "Sono curioso di Sarri. Dopo la sfuriata per il mancato mercato, ha ripreso a lavorare e vedremo".

Poi, proseguendo, ha aggiunto: "Per me Allegri inciderà, arriverà tra i primi 4, lo dico già ora. Poi un po' tutti devono dimostrare. Conte ha fatto una squadra mostruosa, anche per la Champions. Poi c'è Chivu, che è quasi una scommessa, vista la grandezza della squadra, Gasperini alla Roma, un po' preoccupato della rosa, Juric all'Atalanta. Sono tutti in discussione, anche Conte. Quest'anno è il favorito. Allegri sono convinto che darà un contributo importante, ha solo il campionato e può essere un aiuto per lui".

