Lazio, la squadra è in volo per Istanbul: le immagini della partenza - FOTO

Allenamento mattutino e poi, nel primo pomeriggio, la partenza per Istanbul. La Lazio, come testimonia l'ultimo post della società condiviso sui social, è in volo per la Turchia per la mini tournée che la vedrà impegnata in amichevole col Fenerbahce, mercoledì, e col Galatasaray, sabato. Per l'occasione, Sarri ha diramato anche la lista dei convocati che prenderanno parte ai due test in programma.

