Como, un centrocampista ai saluti: non ci sarà all'esordio contro la Lazio

Prosegue il lavoro del Como sul mercato, ma non solo sul fronte degli acquisti. Il club sta cercando di sfoltire la rosa piazzando tutti quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Fabregas e, a tal proposito, in queste ore dovrebbe concretizzarsi il trasferimento di Matthias Braunoder al Bari. Il centrocampista, riporta Sky Sport, si trasferirà alla corta di Fabio Caserta con la formula del prestito con diritto di riscatto e un'opzione di obbligo in caso di promozione in Serie A.

