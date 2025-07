Lazio, i giocatori palindromi della storia: ci sono due ex biancocelesti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Palindromo - Verso, frase, parola o cifra che letta in senso inverso mantiene immutato il significato". Le parole 'palindrome' - come si intuisce dalla definizione - sono quelle parole che se lette in un senso o all'inverso hanno lo stesso significato e non mutano. Questo, ovviamente, vale per alcune parole comuni, ma anche per i cognomi. A tal proposito, Transfermarkt ha ideato una Top-11 composta solamente da giocatori professionisti dal cognome palindromo. Tra questi ci sono anche due ex Lazio come Salas, ma anche Oddo. Entrambi, infatti, hanno cognomi che non mutano a seconda del senso in cui vendono letti.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.