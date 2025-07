Lazio, il punto dall'infermeria: le condizioni di Patric, Gigot e Isaksen

La Lazio, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noti i convocati per la partita contro il Fenerbahce di Mourinho, in programma domani - 30 luglio alle ore 19.30 - a Istanbul. Nel medesimo comunicato, la società biancoceleste ha fatto anche il punto sull'infermaria e, in particolar modo, sui problemi che hanno costreto Gigot, Patric e Isaksen a restare nella Capitale.

"Patric, dopo gli esami strumentali effettuati alla clinica Villa Mafalda, ha riportato una lesione muscolare di media entità a carico del retto femorale sinistro. Il giocatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo, nei prossimi giorni effettuerà una nuova valutazione diagnostica per valutarne la prognosi. Samuel Gigot è alle prese con una lombosciatalgia in fase infiammatoria. Infine la sintomatologia clinica di Gustav Isaksen è in miglioramento, in relazione alla sua patologia virale".

