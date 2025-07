Lazio, la società lavora per blindare Rovella e Sarri pensa a un nuovo ruolo...

RASSEGNA STAMPA - In un’estate senza dubbio difficile la Lazio è proiettata al futuro. La nuova stagione è alle porte e la squadra allenata da mister Sarri si prepara a vivere una stagione con tanti punti interrogativi ma anche con alcune certezze. Tra queste c’è senza dubbio Nicolò Rovella.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport con Sarri alla guida il centrocampista potrebbe anche assumere un nuovo ruolo. Rovella ha sempre giocato da centrale di centrocampo come vertice basso in un centrocampo a tre o come uno dei mediani in quello a due. Non è da escludere però che non possa esserci un esperimento come mezzala. Al momento il ruolo di interno sinistro è occupato da Dele-Bashiru ma, come ammesso dallo stesso allenatore, il giocatore è: “Un libro tutto da scrivere”. Sarri ha giù pronta l’alternativa Vecino ma nella mente dell’allenatore si fa strada anche un’altra ipotesi. Con il ritorno di Cataldi Sarri avrà a disposizione un altro centrale di livello con il centrocampo che potrebbe essere quindi composto da Guendouzi a destra, Cataldi in mezzo e Rovella a sinistra. Un esperimento che potrebbe tornare utile in caso di necessità e che potrete rivelarsi anche un valore aggiunto per la squadra.

Rovella intanto continua a lavorare e la società è già al lavoro per il rinnovo di contratto. L’accordo che lo lega alla Lazio scade nel 2028 ma c’è in ballo un adeguamento economico con prolungamento fino al 2030 e un ingaggio che dovrebbe salire da 1.8 milioni a 2.5. Al momento il blocco del mercato non consente alla Lazio di fare acquisti e neanche di depositare nuovi accordi con i giocatori ma, se nei prossimi mesi la situazione dovesse migliorare, allora la Lazio potrebbe definitivamente blindare il centrocampista.

