WOMEN | Lazio, Benoit: "Pronte a ripartire, puntiamo in alto. Women's Cup? Vogliamo..."

La prima parte di preparazione si è conclusa, la Lazio Women è tornata alla base per poi concentrarsi e dedicarsi agli allenamenti a Formello e soprattutto alle varie amichevoli in programma. Il ritiro è andato bene, lo hanno confermato tutte le protagoniste che in questi giorni hanno rilasciato dichiarazioni e lo ha ribadito Alice Benoit, che si è resa anche protagonista in amichevole realizzando una tripletta. La biancoceleste, a Lazio Style Channel, ha detto: "È stato divertente, abbiamo lavorato tanto in questo ritiro e in amichevole l’avversario era un po’ più abbordabile. Ci siamo divertite, abbiamo iniziato a provare i meccanismi tra di noi. Era importante. L’anno scorso è stato un bel campionato, ma un po’ di rammarico c’è. Abbiamo una squadra per fare sempre di più e puntiamo sempre più in alto. Ripartiamo dalle cose belle fatte l’anno scorso e cerchiamo sempre di migliorare”.

RUOLO - “Eriksen è stata una giocatrice importante anche per il mister, ci sono io come play e ci sono altre che possono fare benissimo questo ruolo. Ognuno farà la sua parte cercando sempre di mettere sempre la squadra al primo posto, poi il mister sceglierà chi per lui è meglio”.

RITIRO - “Credo che la mentalità giusta ci sia. La Women’s Cup è una competizione ufficiale, vogliamo vincerla e ci prepariamo come ogni partita importante perché ogni gara sarà decisiva per noi credo anche per iniziare col piede giusto il campionato. Il ritiro ci permette di vivere tutte insieme, sono stata trascinatrice? Si, questi giochi servono per creare complicità e conoscersi meglio con le nuove ma anche tra di noi. Ci siamo divertite tanto”.

LAVORO - “In cosa mi sento migliorata? Ci sono tanti concetti, sul fatto di essere sempre disponibile per la compagna perché alla fine, come dice il mister, se salta una compagna andiamo tutte i difficoltà. Rispettare i tempi perché è un gioco di squadra”.

NUOVI ARRIVI - “Credo che si siano trovate stra bene sin da subito con noi, si è creata una bella atmosfera. Siamo un bel gruppo”.

