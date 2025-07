PRIMAVERA | Lazio, nuovo rinforzo per Punzi: in arrivo Shpuza dall'Udinese

RASSEGNA STAMPA - Nuovo colpo per la Lazio Primavera. Mentre il mercato della Prima Squadra è fermo a causa del blocco, la formazione giovanile biancoceleste continua a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Come riportato da Il Messaggero, l'ultimo colpo messo a segno porta il nome di Kleo Shpuza, esterno albanese classe 2007 in arrivo dall'Udinese. Il suo acquisto è stato reso possibile tesserandolo come "giovane di serie".

