Lazio, fiducia a Dia per sbloccare l’attacco: Sarri lo attende per Istanbul

RASSEGNA STAMPA - Boulaye Dia è pronto a rientrare. Dopo otto giorni di lavoro differenziato per un colpo alla caviglia destra, l’attaccante senegalese oggi è atteso nuovamente in campo a Formello. Come spiega il Messaggero, se supererà il provino mattutino, partirà con la squadra nel pomeriggio per la tournée in Turchia, dove la Lazio affronterà Fenerbahce e Galatasaray.

Il tecnico vede in lui un attaccante moderno e completo, capace di attaccare la profondità, proteggere palla e finalizzare. Nella passata stagione Dia ha messo a segno 12 reti in 48 presenze, spesso però sacrificato da trequartista nel 4-2-3-1 di Baroni. Ora Sarri è pronto a rilanciarlo come punta vera, in un sistema più equilibrato, con l’obiettivo di renderlo ancora più incisivo sotto porta. Il potenziale c’è e la fiducia è alta: l’idea è farne un vero punto di riferimento offensivo, capace di migliorare il proprio score realizzativo.

Il rientro di Dia potrebbe anche accelerare i ragionamenti sul dualismo con Castellanos, ancora a secco in questo precampionato. L’argentino ha avuto poche occasioni, ma inizia ad avvertire il fiato sul collo del compagno. La concorrenza è aperta e Sarri potrebbe anche sperimentare nuovi assetti, come il 4-3-1-2 o il 4-2-3-1, per far coesistere entrambi. Con la Coppa d’Africa all’orizzonte (Dia partirà a dicembre), il tecnico tiene alta l’attenzione su profili come Noslin e Cancellieri, che potrebbero diventare utili alternative in attacco.