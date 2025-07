Lazio, difesa in emergenza: Provstgaard scala le gerarchie

RASSEGNA STAMPA - I guai muscolari tornano a tormentare la Lazio: dopo i 23 stop della scorsa stagione, è arrivato il primo del 2025-26. Patric ha accusato un fastidio al quadricipite venerdì scorso, alla vigilia dell’amichevole con l’Avellino. Gli esami hanno confermato una lesione di secondo grado: stop di circa un mese e nuovo rallentamento nella sua rincorsa, appena ripresa dopo l’operazione alla caviglia.

Un’assenza pesante, anche perché Romagnoli sarà squalificato alla prima di campionato. Ma intanto Provstgaard ne approfitta: bene anche nell’ultima uscita, il danese si sta guadagnando fiducia e può ormai essere considerato il terzo centrale nelle rotazioni di Sarri e potrebbe esser lanciato titolare nell'esordio contro il Como.

Proprio per questo, come scrive il Messaggero, la Lazio frena sull’eventuale cessione di Gigot. Il francese, non perfettamente in linea con il sistema di Sarri e fermo da giorni per un mal di schiena, sarà rivalutato oggi per decidere se portarlo in Turchia. Ma con Patric out, torna prezioso per evitare di adattare Marusic al centro della difesa.

