Lazio | Pedro, 38 anni e non sentirli: è pronto per un'altra stagione da leader

RASSEGNA STAMPA - 38 primavere, una festa con i compagni di squadra e la canzone must quando si parla di lui. Pedro è pronto a iniziare una nuova stagione con l’aquila sul petto e a fare la differenza. Nella scorsa stagione è stato centrale nella Lazio di Baroni e anche nelle prime uscite di questa pre season ha confermato la grinta e la voglia di esserci, ancora.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport lo spagnolo è pronto a giocarsi le sue chance agli ordini di mister Sarri e l’inizio promette decisamente bene: un gol nella prima uscita con la Primavera, due cross dalla corsia di destra contro l’Avellino che hanno generato occasioni da gol.

Pedro ha già fissato l’obiettivo: in attesa che Isasken superi la mononucleosi e con Cancellieri e Noslin come alternative lo spagnolo si candida per un posto da titolare. Del resto quando è stato chiamato in causa Pedrito non ha mai deluso come nella scorsa stagione: 10 gol in campionato, 4 in Europa League e 4 assist.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.